ArhDesignLA

Ася ArhDesignLA

 
40 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$300
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Экстерьер дома.

    Необходим экстерьер и интерьер дома. Модель предоставлю в FBX, моделить не надо. Так же предоставлю предварительные ренды этого дома. Вначале нужен экстерьер, по работе отдам и интерьер, хотя готова обсудить и начать с интерьера. При ...

    Интерьеры и Экстерьеры16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание 3D модели комнаты.

    Требуется создать по подобному Калькулятору - конфигуратору, 3D модель комнаты, ориентируясь на : https://calculator.kvadrim.ru/ Либо предложить свой вариант, на базе этого. Подробности готовы обсудить. Желательно что бы кандидат  был с опытом разработки подобных ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Создать калькулятор - конфигуратор.

    Требуется создать подобный Калькулятор - конфигуратор, ориентируясь на подобный: https://calculator.kvadrim.ru/ Либо предложить свой вариант, на базе этого. Подробности готовы обсудить. Написание ТЗ - совместное.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Сделать ЛОГО.

    Разработать ЛОГО. Готовы заполнить Бриф для полного взаимопонимания дальнейшей работы. От вас портфолио и предложения по работе.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Визуализация объекта.

    Необходимо выполнить визуализацию экстерьера небольшого объекта с 4 ракурсов. Все размеры, материалы и примеры мы предоставляем. Так же предоставляется картинки примеров. Все остальное должен сделать визуализатор. Рассмотрим предложение по облету.Визуализация интерьера - необязательна, но ...

    Интерьеры и Экстерьеры12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

opazechka
Олег 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$250
10 баллов
5 лет назад
Создать калькулятор - конфигуратор.
Прекрасный клиент и человек, очень приятно общаться, прислушивается к вашему мнению в первую очередь, т.к. у каждого своя роль. Не возникло ни одного спорного вопроса, все прошло абсолютно без проблем и с огромнейшим удовольствием, могу сказать, что это и есть примерный клиент на которого стоит ровняться.) Надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество :)
Наилучшие рекомендации Олегу! На высоте все, от общения до исполнения! Вежлив, внимателен к деталям, всегда сам подскажет лучший вариант (Он же Профи), Работает с полной отдачей и погружением в тему. Общаясь с такими ребятами. есть уверенность в Завтрашнем Дне! Олег, только Слова Огромной Благодарности и ничего более)) Все в срок, даже с опережением! Один заказ Закрыт, а мы уже готовим Следующий! Всем кто хочет супер результата..к Олегу, но в Очередь!! Мы долго искали и нашли для нас комфортного и приятного спеца!!
Ответный отзыв
dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$35
10 баллов
6 лет назад
Сделать ЛОГО.
Остались только положительные эмоции от сотрудничества с Асей. Добродушное общение, оплата без задержек + премия, что очень приятно) Буду рад новым проектам.
Всем рекомендуем Евгения!! Грамотно...спокойно..без "а зачем вам туда ..и почему столько?" Доброжелателен и стрессоустойчив, я конечно не Дракон, но кучей вариантов его замучила. Спокойной делал тут же. Изучил наше направление, сам предложил много интересных идей!! Не навязывая ни каких доп услуг, мы тут же заказали ему Логобук, который так же сделал незамедлительно. При этом, по моей просьбе согласился переделать под мою новую идею при чем не прося дополнительной оплаты. За что был премирован. Поощрять отличных исполнителей - считаем святой обязанностью Заказчиков, так как сами и Исполнители и Заказчики, как многие из нас тут присутствующих. Да..и всегда на связи и готов выслушать и помочь. Отличной дальнейшей работы, Женя!! А мы уже договариваемся о новой. И уверены, что все последующие будут именно с ним!!!
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