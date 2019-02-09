ArhDesignLA

Необходим экстерьер и интерьер дома. Модель предоставлю в FBX, моделить не надо. Так же предоставлю предварительные ренды этого дома. Вначале нужен экстерьер, по работе отдам и интерьер, хотя готова обсудить и начать с интерьера. При ...
- Интерьеры и Экстерьеры16 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется создать по подобному Калькулятору - конфигуратору, 3D модель комнаты, ориентируясь на : https://calculator.kvadrim.ru/ Либо предложить свой вариант, на базе этого. Подробности готовы обсудить. Желательно что бы кандидат был с опытом разработки подобных ...3D-графика1 исполнительЗавершен5 лет назад
Требуется создать подобный Калькулятор - конфигуратор, ориентируясь на подобный: https://calculator.kvadrim.ru/ Либо предложить свой вариант, на базе этого. Подробности готовы обсудить. Написание ТЗ - совместное.Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Разработать ЛОГО. Готовы заполнить Бриф для полного взаимопонимания дальнейшей работы. От вас портфолио и предложения по работе.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо выполнить визуализацию экстерьера небольшого объекта с 4 ракурсов. Все размеры, материалы и примеры мы предоставляем. Так же предоставляется картинки примеров. Все остальное должен сделать визуализатор. Рассмотрим предложение по облету.Визуализация интерьера - необязательна, но ...Интерьеры и Экстерьеры12 заявокЗакрыт7 лет назад