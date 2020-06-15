3d проект квартиры, план косметического ремонта.

Необходимо сделать 3d проект квартиры, для расстановки мебели, планирования изменений электрической разводки, удобства подбора цветовых решений, удобства составления сметы.

Необходимо максимально использовать "то что есть", то напольное покрытие что есть, "родные" потолки со светильниками, стены, двери итп. Планируется что это будет "косметический" ремонт.

Общая площадь 75кв.м., 3 жилые комнаты (гостинная, спальня, "кабинет/будуар/гардероб") + кухня.

Не нужны:

- Перепланировки, все стены и дверные проемы нужно оставить "как есть".

- Изменения потолков, кроме цвета. Везде есть фигурные подвесные потолки и пусть они такими и останутся. Максимум что с ними можно делать - изменить цвета.

- Сан.узел остается весь "как есть", менять там ничего не надо. Визуализация сан.узла минимальна (примерно визуализировать имеющееся на данный момент).

Надо:

- 3d Проект. Особо приветствуется если проект будет в онлайн-сервисе с каталогом готовой мебели и обоев для внесения изменений самостоятельно.

- Цветовое решение спальни

- Цветовое решение кабинета

- Цветовое решение кухни

- Цветовое решение гостинной. Тут надо оставить все как есть, но возможно предложить минимальные доработки.

- Подбор и расстановка готовой мебели

- Пояснительная записка с Вашими замечаниями

Срочно.

Схемы комнат, общая схема и подробные фотографии будут 20.06.2020 в 16-00. Также предоставлю фотографии и эскизы имеющихся подвесных потолков, расположения светильников, плана имеющейся электрической разводки. Файл с пожеланиями.

Также есть схема планировки "до перепланировки", на всякий случай.

Прошу указывать конкретную стоимость Вашей работы. Сразу указывайте в каком сервисе или в какой программе планируете работать.