Замоделить интерьер учебного класса

Нужно замоделить учебный класс и разместить в нём оборудование. Схему класса с фотками оборудования для понимания – прицепил.

По самому классу – это пол-потолок-стены, окна, двери. По оборудованию –

это собрать на основе фоток low-poly модели (можно без текстур) и

расставить их. Главное, чтоб человеку в теме по картинке было понятно,

что там где в классе находится. Мега реалистичность не нужна.

Дополнительные фото и разъяснения непонятных моментов по конструкции и размещению предоставим.

Спасибо.