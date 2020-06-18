проект должен спроектирован в Архикаде, планы разрезы 3д визуализация. За короткий срок
Замоделить интерьер учебного класса
Нужно замоделить учебный класс и разместить в нём оборудование. Схему класса с фотками оборудования для понимания – прицепил.
По самому классу – это пол-потолок-стены, окна, двери. По оборудованию –
это собрать на основе фоток low-poly модели (можно без текстур) и
расставить их. Главное, чтоб человеку в теме по картинке было понятно,
что там где в классе находится. Мега реалистичность не нужна.
Дополнительные фото и разъяснения непонятных моментов по конструкции и размещению предоставим.
Спасибо.
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