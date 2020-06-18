Замоделить интерьер учебного класса

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Нужно замоделить учебный класс и разместить в нём оборудование. Схему класса с фотками оборудования для понимания – прицепил. 

По самому классу – это пол-потолок-стены, окна, двери. По оборудованию –

это собрать на основе фоток low-poly модели (можно без текстур) и

расставить их. Главное, чтоб человеку в теме по картинке было понятно,

что там где в классе находится. Мега реалистичность не нужна.

Дополнительные фото и разъяснения непонятных моментов по конструкции и размещению предоставим.

Спасибо. 

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