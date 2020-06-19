Подготовить технические планы помещения в Archicad

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Закрыт5 заявок833 просмотра

Добрый день,

Необходимо подготовить техническую часть по помещению, на основании визуализации и плана расстановки оборудования. https://cloud.mail.ru/public/puNK/2mSUXqJ87

На выходе необходимо:

1 обмерочный план

2 план расстановки сантехники и оборудования 

3 план монтажный 

4 план потолка 

5 план полов

6 план теплых полов 

7 план размещения осветительного оборудования

8 план управления группами осветительного оборудования

9 план размещения розеток, выключателей, слаботочных сетей

10 развертка монтажная

11 развертка с материалами 

 

Все в рамку, сшить в один альбом в pdf, а так же предоставить исходник в Archicad. 

ArchiCAD
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booozzone
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