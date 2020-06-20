Необходимо сделать рекламную визуализацию двери в интерьере по готовой концепции. Предоставлю концепцию как это должно выглядеть, предоставлю модели того мебели и декора, которые необходимо установить в интерьер. Важно уменее работать с материалами, выставлять рекламное освещение, ...
Сделать дизайн проекты для кухни 5,6 кв.м.
Необходимо нарисовать дизайн проект для кухни. Очень маленькая 5, 6 кв.м. требует ремонта, а ремонт лучше всего начинать с дизайна.
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