Написать проект

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Закрытнет заявок608 просмотров

Я студент по дизайну интерьера. Мне нужно написать отделочную работу на квартире площадью 180 кв.м. Мне нужно иметь модель в программном обеспечении SketchUp, а также создавать программы AutoCAD.

AutoCADSketchUp
5 лет назад
guest_15933018760717
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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