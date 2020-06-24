Создание 360-панорам для 5-комнатной квартиры

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт10 заявок475 просмотров

Здравствуйте, 

необходимо смоделировать и качественно отрендерить ракурсы для создания 360-тура по квартире.

Финальный результат:

- 11 панорам (360), после пост-обработки

- картинки в формате jpg, 6000x3000px

- выполнено в Corona render (можно и вирей, но менее предпочтительно)

- предоставить так же каналы рендера (альфа, рефлект, рефракт)

- быть готовым предоставить исходные материалы по запросу

От нас:

1. Подробное техзадание с примерами, референсами, ссылками на некоторые готовые модели мебели (будет выдано выбранному исполнителю)

2. Чертеж помещения (планировка приаттачена к проекту)

3. Пример финального результата: https://dreamsimages.bmby.com/new/dev/almog/almog_apt_d/index.htm

Просьба прикладывать ссылки на портфолио

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