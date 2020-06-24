Планирую полного ремонта Квартиры в новострое ЖК "Одиссей" г. Одесса. Интересует дизайн проект+авторский надзор. Рассматриваю только варианты людей в Одессе, для удобства надзора.
Создание 360-панорам для 5-комнатной квартиры
Здравствуйте,
необходимо смоделировать и качественно отрендерить ракурсы для создания 360-тура по квартире.
Финальный результат:
- 11 панорам (360), после пост-обработки
- картинки в формате jpg, 6000x3000px
- выполнено в Corona render (можно и вирей, но менее предпочтительно)
- предоставить так же каналы рендера (альфа, рефлект, рефракт)
- быть готовым предоставить исходные материалы по запросу
От нас:
1. Подробное техзадание с примерами, референсами, ссылками на некоторые готовые модели мебели (будет выдано выбранному исполнителю)
2. Чертеж помещения (планировка приаттачена к проекту)
3. Пример финального результата: https://dreamsimages.bmby.com/new/dev/almog/almog_apt_d/index.htm
Просьба прикладывать ссылки на портфолио
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