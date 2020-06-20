Требуется сделать современный дизайн кухни (лофт, скандинавский стиль, минимализм и тд). А также сделать реалистичную визуализацию этого дизайна. Картинки должны быть похожи на фото. Будут использоваться для рекламы. Также, если у вас есть подобные ...
Дизайн интерьер квартиры
Планирую полного ремонта Квартиры в новострое ЖК "Одиссей" г. Одесса. Интересует дизайн проект+авторский надзор. Рассматриваю только варианты людей в Одессе, для удобства надзора.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интерьеры и Экстерьеры19 заявокЗакрыт5 лет назад
Исполнитель нужен из Беларуси. Жилое помещение, 60 м квадратных по полу. Стиль модерн, важно - дизайн освещения! Детали не нужны, нужна консультация, куда лучше пустить подсветку, куда вывести розетки. Общая информация, без деталей. Есть схемы комнат. ...Интерьеры и Экстерьеры1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Необходимо нарисовать дизайн проект для кухни. Очень маленькая 5, 6 кв.м. требует ремонта, а ремонт лучше всего начинать с дизайна.Интерьеры и Экстерьеры20 заявокЗакрыт5 лет назад
- $75
Необходимо сделать рекламную визуализацию двери в интерьере по готовой концепции. Предоставлю концепцию как это должно выглядеть, предоставлю модели того мебели и декора, которые необходимо установить в интерьер. Важно уменее работать с материалами, выставлять рекламное освещение, ...Интерьеры и Экстерьеры14 заявокЗакрыт5 лет назад
- $200
Необходим дизайн квартиры 61 кв.м.стиль Лофт с панорамными окнами,требуется разводка электрики и ч4ртежи.Интерьеры и Экстерьеры20 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день, Необходимо подготовить техническую часть по помещению, на основании визуализации и плана расстановки оборудования. https://cloud.mail.ru/public/puNK/2mSUXqJ87 На выходе необходимо: 1 обмерочный план 2 план расстановки сантехники и оборудования ...Закрыт5 лет назад
Нужно замоделить учебный класс и разместить в нём оборудование. Схему класса с фотками оборудования для понимания – прицепил. По самому классу – это пол-потолок-стены, окна, двери. По оборудованию – это собрать ...Закрыт5 лет назад
- $20
проект должен спроектирован в Архикаде, планы разрезы 3д визуализация. За короткий срокЗакрыт5 лет назад
Необходимо сделать 3d проект квартиры, для расстановки мебели, планирования изменений электрической разводки, удобства подбора цветовых решений, удобства составления сметы. Необходимо максимально использовать "то что есть", то напольное покрытие что есть, "родные" потолки со светильниками, ...Интерьеры и Экстерьеры3 заявкиЗакрыт5 лет назад