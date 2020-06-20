Дизайн интерьер квартиры

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт4 заявки421 просмотр

Планирую полного ремонта Квартиры в новострое ЖК "Одиссей" г. Одесса. Интересует дизайн проект+авторский надзор. Рассматриваю только варианты людей в Одессе, для удобства надзора. 

5 лет назад
guest_15930010829093
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Александра
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Константин
 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
8 часов назад
5 лет назад
ТОП-5
Интерьеры и Экстерьеры
Ирина
 
37 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад