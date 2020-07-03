Дизайн стен офиса (38 м2)

Требуется выбрать цветовую гамму для офиса в соответствии с фирменными цветами компании и лого.

Часть офиса будет разделена перегородкой с дверью.

Изобразить в цвете 3d модель (на а4 в PDF или JPEG), разместить на одной из стен (напротив перегородки которая) лого компании, карту мира/россии и часы в разных часовых поясах, чтобы потом данные элементы заказать в рекламном агентстве.