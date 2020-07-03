Дизайн стен офиса (38 м2)

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Завершен7 заявок437 просмотров

Требуется выбрать цветовую гамму для офиса в соответствии с фирменными цветами компании и лого.

Часть офиса будет разделена перегородкой с дверью.

Изобразить в цвете 3d модель (на а4 в PDF или JPEG), разместить на одной из стен (напротив перегородки которая) лого компании, карту мира/россии и часы в разных часовых поясах, чтобы потом данные элементы заказать в рекламном агентстве.

5 лет назад
Grom76
39 лет
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год назад

Выбранный исполнитель

Ayston
25 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$50
5 дней
Escrow
Все ок! Советую к сотрудничеству!
Рекомендую Станислава как очень общительного человека, был в процессе работы от начала до конца. Оплатил в ту же минуту. Надеюсь на повторное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Ayston
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