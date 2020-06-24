Дизайн-проект квартиры

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Закрыт32 заявки731 просмотр

Добрый день! Необходимо сделать дизайн-проект квартиры 60 кв. М. Нужны визуализация, расстановка мебели, подбор материалов (плитка, обои и пр.). Разводка электричества не нужна. Чисто дизайн. 

Заявки без стоимости и сроков исполнения не принимаются.

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