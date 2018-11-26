Требуется перевод резюме объемом 1000 слов с русского на английский язык. Заказ срочный, без указания цены заявки не оставлять. Оплата осуществляется по завершению работы.
- Переводы1 исполнительЗакрыт4 года назад
Требуется перевод коротких объявлений о работе на киргизский язык. Объем текста составляет 2603 символа без пробелов, без технических терминов. Оплата производится по факту через Сбербанк Онлайн. Заявки без указания сроков и суммы не рассматриваются.Переводы12 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Необходимо сделать дизайн проект квартиры - 2 комната _ столовая, совмещенная с кухней. Сделать только визуализацию. Подобрать обои, ламинат, плитку, мебель. И под каждую комнату сделать 3-4 картинки, как выглядит ...Интерьеры и Экстерьеры32 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день! Необходимо сделать дизайн-проект квартиры 60 кв. М. Нужны визуализация, расстановка мебели, подбор материалов (плитка, обои и пр.). Разводка электричества не нужна. Чисто дизайн. Заявки без стоимости и сроков исполнения не ...Интерьеры и Экстерьеры32 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Необходимо дорисовать видеоролик тематическими анимациями. На видео - ребенок на белом фоне рассказывает стихотворение про танк, надо к ролику добавить анимацию (например, маленький нарисованный танк едет, фейерверк взрывается) на усмотрение ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день! Необходимо создать макет картонной папки для ее производства. Макет титульной страницы в приложении. В кривых, к сожалению, титульника нет. Есть логотип, вышлю письмом. Все остальное белое, возможно внутри что-то зеленое, например края. ...Завершен5 лет назад
Добрый день! Необходимо создать логотип для клининговой компании, которая в том числе занимается предоставлением персонала и техническим обслуживанием зданий и сооружений. Название компании ICE management. Цвета исполнения - белый, ...Логотипы и Знаки50 заявокЗакрыт5 лет назад
- $15
Добрый день! Необходимо создать логотип для клининговой компании, которая в том числе занимается предоставлением персонала и техническим обслуживанием зданий и сооружений. Название компании ICE management. Цвета исполнения - белый, ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день! Необходимо создать дизайн-проект для квартиры 65 кв.м (двушка). В итоге нужны коллажи, картинки каждой комнаты с трех ракурсов, план электрики, расстановка мебели, подбор цветовых решений. В заявке стоимость за кв. ...Интерьеры и Экстерьеры23 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Необходимо создать наклейку на автомобиль для дальнейшей печати. Наклейка в виде вратаря. Цвета -синий и белый. Цвет формы - синий (образец формы в приложении). Наклейка будет крепиться на белую машмну. Номер игрока 20. ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день! Необходимо обработать фото в фотошопе или любой другой специализированной программе. Где-то прибавить яркость, где-то размыть немножко фон.Все фото сделать более контрастными. Убрать недостатки - красные глаза, размытые платья и прочее. ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день! Необходимо отрисовать для печати календарь по картинкам в приложении и вставить туда фирменную символику нашей компании. Как результат должен получится точно такой же календарь, как на картинках, только с нашими ...Завершен6 лет назад
Добрый день! Есть презентация в скриншотах. Надо перевести ее в Power Point (текст должен быть редактируемым). Не надо вырезать скрин картинкой и растягивать ее по слайду. Фон слайдов - просто белый. Все ...Редактирование и Корректура21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Есть презентация в скриншотах. Надо перевести ее в Power Point. Фон слайдо - просто белый. Все картинки и схемы сделать максимально похожими. Всего 50 страниц Сделать надо ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен6 лет назад
добрый день! Необходимо создать простой однотраничный сайт типо этого https://cleaningnadom.ru/. Тема - кадровое агентство. Тексты дам. От Вас простой дизайн, создание сайта, название сайта. В заявках стоимость и сроки. Без ...Сайты «под ключ»45 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Необходимо создать логотип для компании "Бизнес Ресурс", которая представляет собой кадровое агентство и подбирает высший персонал для сторонних компаний - бухгалтеров, руководителей, администраторов, управляющих менеджеров. От избранного исполнителя несколько вариантов логотипов. Логотип ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день! Необходимо быстро сделать поздравительную открытку с 10-летием гипермаркета Глобус (лого взять в интернете) от компании Nova Technology (лого в приложении). Открытку обычную - шарики (цвета зеленый, оранжевый, синий, белый), ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен7 лет назад
в данной листовке поменять лицо Путина на лицо Ивана Грозного из фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Сразу ставим окончательную цену и окончательный статус заявки. Оплата карта сбербанка, киви, вебмани рубли.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день! 1. Необходимо создать из фото с отдельными буквами коллаж под печать. 2. коллаж состоит из рамки 7 на 4 квадратов (фотографий) или прямоугольников одинакового формата, внизу отдельный дополнительный квадрат. ...Завершен7 лет назад
Добрый день! Для нового сайта спецодежды необходимы отрисованные эскизы спецодежды. Половина картинок отрисована, осталась вторая половина - порядка 100 штук. Основная проблема в том, что постоянный автор ушел в декретный отпуск и ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен7 лет назад