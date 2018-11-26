Archukova

Татьяна Archukova

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Перевести на Кыргызский язык тексты объявлений о работе

    Требуется перевод коротких объявлений о работе на киргизский язык. Объем текста составляет 2603 символа без пробелов, без технических терминов. Оплата производится по факту через Сбербанк Онлайн. Заявки без указания сроков и суммы не рассматриваются.

    Переводы12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн двухкомнатной квартиры 56 квадратов

    Добрый день! Необходимо сделать дизайн проект квартиры  - 2 комната _ столовая, совмещенная с кухней. Сделать только визуализацию. Подобрать обои,  ламинат, плитку,  мебель.  И под каждую комнату сделать 3-4 картинки, как выглядит ...

    Интерьеры и Экстерьеры32 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн-проект квартиры

    Добрый день! Необходимо сделать дизайн-проект квартиры 60 кв. М. Нужны визуализация, расстановка мебели, подбор материалов (плитка, обои и пр.). Разводка электричества не нужна. Чисто дизайн.  Заявки без стоимости и сроков исполнения не ...

    Интерьеры и Экстерьеры32 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дорисовка видеоролика

    Добрый день! Необходимо дорисовать видеоролик тематическими анимациями. На видео - ребенок на белом фоне рассказывает стихотворение про танк, надо к ролику добавить анимацию (например, маленький нарисованный танк едет, фейерверк взрывается) на усмотрение ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Создание макета картонной папки для печати

    Добрый день! Необходимо создать макет картонной папки для ее производства. Макет титульной страницы в приложении.  В кривых, к сожалению, титульника нет. Есть логотип, вышлю письмом. Все остальное белое, возможно внутри что-то зеленое, например края. ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Создание логотипа для клининговой компании

    Добрый день! Необходимо создать логотип для клининговой компании, которая в том числе занимается предоставлением персонала и техническим обслуживанием зданий и сооружений. Название компании ICE management. Цвета исполнения - белый, ...

    Логотипы и Знаки50 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание логотипа для клининговой компании. Дополнительный вариант

    $15

    Добрый день! Необходимо создать логотип для клининговой компании, которая в том числе занимается предоставлением персонала и техническим обслуживанием зданий и сооружений. Название компании ICE management. Цвета исполнения - белый, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Создание дизайн-проекта для квартиры

    Добрый день! Необходимо создать дизайн-проект для квартиры 65 кв.м (двушка). В итоге нужны коллажи, картинки каждой комнаты с трех ракурсов, план электрики, расстановка мебели, подбор цветовых решений.  В заявке стоимость за кв. ...

    Интерьеры и Экстерьеры23 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание наклейки на автомобиль

    Добрый день! Необходимо создать наклейку на автомобиль для дальнейшей печати. Наклейка в виде вратаря. Цвета -синий и белый. Цвет формы - синий (образец формы в приложении). Наклейка будет крепиться на белую машмну. Номер игрока 20. ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Обработка фотографий в специализированных программах

    Добрый день! Необходимо обработать фото в фотошопе или любой другой специализированной программе. Где-то прибавить яркость, где-то размыть немножко фон.Все фото сделать более контрастными. Убрать недостатки - красные глаза, размытые платья и прочее.  ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Отрисовка календаря по шаблонам (формат а3)

    Добрый день! Необходимо отрисовать для печати календарь по картинкам в приложении и вставить туда фирменную символику нашей компании. Как результат должен получится точно такой же календарь, как на картинках, только с нашими ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Перенос в Power Point (2-ая часть)

    Добрый день! Есть презентация в скриншотах. Надо перевести ее в Power Point (текст должен быть редактируемым).  Не надо вырезать скрин картинкой и растягивать ее по слайду. Фон слайдов - просто белый. Все ...

    Редактирование и Корректура21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перевод презентации из скриншотов в PowerPoint

    Добрый день! Есть презентация в скриншотах. Надо перевести ее в Power Point. Фон слайдо - просто белый. Все картинки и схемы сделать максимально похожими. Всего 50 страниц Сделать надо ...

    PowerPoint
    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создание одностраничного сайта

    добрый день! Необходимо создать простой однотраничный сайт типо этого https://cleaningnadom.ru/. Тема - кадровое агентство. Тексты дам. От Вас простой дизайн, создание сайта, название сайта. В заявках стоимость и сроки. Без ...

    Сайты «под ключ»45 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание логотипа

    Добрый день! Необходимо создать логотип для компании "Бизнес Ресурс", которая представляет собой кадровое агентство и подбирает высший персонал для сторонних компаний - бухгалтеров, руководителей, администраторов, управляющих менеджеров.  От избранного исполнителя несколько вариантов логотипов.  Логотип ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создание поздравительной открытки

    Добрый день! Необходимо быстро сделать поздравительную открытку с 10-летием гипермаркета Глобус (лого взять в интернете)  от компании Nova Technology (лого в приложении).  Открытку обычную - шарики (цвета зеленый, оранжевый, синий, белый), ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Правка картинки в Фотошопе

    в данной листовке поменять лицо Путина на лицо Ивана Грозного из фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Сразу ставим окончательную цену и окончательный статус заявки. Оплата карта сбербанка, киви, вебмани рубли.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Создание коллажа под печать

    Добрый день! 1. Необходимо создать из фото с отдельными буквами коллаж под печать.  2. коллаж состоит из рамки 7 на 4 квадратов (фотографий) или прямоугольников одинакового формата, внизу отдельный дополнительный квадрат. ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Отрисовка макетов спецодежды (2-й автор)

    Добрый день! Для нового сайта спецодежды необходимы отрисованные эскизы спецодежды.  Половина картинок отрисована, осталась вторая половина - порядка 100 штук. Основная проблема в том, что постоянный автор ушел в декретный отпуск и ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад
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Отзывы фрилансеров

kuna1977
47 лет
5 лет в сервисе
Была
6 дней назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Дорисовка видеоролика
Очень терпеливая и положительная заказчица. Всегда на связи,знает чего хочет.Честная,пунктуальная и общительная.Было приятно работать.Рекомендую!
Все хорошо, очень ответственный исполнитель, сделано согласно обсуждению.
Ответный отзыв
Julia2018
Юлия 
31 год
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Создание логотипа для клининговой компании. Дополнительный вариант
Спасибо за заказ
Все ок
Ответный отзыв
dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Создание макета картонной папки для печати
Четко поставленная задача, оплата без задержек, было приятно поработать) Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Евгений сделал работы в очень сжатые сроки,был оперативен. Выполнено на 5. Рекомендую данного Исполнителя к работе. Четко, быстро, качественно.
Ответный отзыв
kalsefer
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Создание наклейки на автомобиль
Отличное постановление задачи, точно знает, что необходимо и моментальная оплата РЕКОМЕНДУЮ!
Прекрасный исполнитель! Выполнил заказ быстрее срока, все четко. Корректировки моментальные. Рекомендую!
Ответный отзыв
Blanko
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 отзывов
$20
10 баллов
6 лет назад
Обработка фотографий в специализированных программах
Рекомендую данного заказчика! Лаконична, коммуникабельна, оплачивает сразу по факту выполнения заказа. Рад сотрудничеству!
Быстро и качественно сделал всю работу. Получились яркие фотографии. Рекомендую данного Исполнителя)
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