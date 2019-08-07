Создание наклейки на автомобиль

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Завершен4 заявки468 просмотров

Добрый день! Необходимо создать наклейку на автомобиль для дальнейшей печати. Наклейка в виде вратаря. Цвета -синий и белый. Цвет формы - синий (образец формы в приложении). Наклейка будет крепиться на белую машмну. Номер игрока 20. Вместо ХК Рязань можно написать "Олимпийский"

Оплата - сбербанк онлайн, киви и все, что можно оплатить через сбербанк онлайн.

В заявке писать стоимость и сроки. Заявки без стоимости рассматриваться не будут.

6 лет назад
Archukova
Татьяна 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

kalsefer
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$10
2 дня
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Заявки фрилансеров

kalsefer
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад