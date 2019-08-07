Создание наклейки на автомобиль

Добрый день! Необходимо создать наклейку на автомобиль для дальнейшей печати. Наклейка в виде вратаря. Цвета -синий и белый. Цвет формы - синий (образец формы в приложении). Наклейка будет крепиться на белую машмну. Номер игрока 20. Вместо ХК Рязань можно написать "Олимпийский"

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