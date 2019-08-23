Здравствуйте!

Необходима иллюстрация Стива Джобса в черных тонах с голубо-синими фрагментными вставками (акценты).

Стив Джобс держит яблоко и рядом цитата: "Тут збiраюць яблыкi".

Стиль - черно белый 2D (наклеивается на стену), мультяшный, можно немного близкий к реалистичному. Примерный аналог только в цвете (идея) - первое прикрепленное фото.

Данная иллюстрация будет наклеена на стену, в офисе, возле стенда с продукцией Apple. Размеры места для иллюстрации: 800 x 900 мм. Фото помещения - второе и третье фото.

Стилистика примерно как у нас сделан штурмовик возле стенда с игровыми консолями - фото №4.