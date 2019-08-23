Иллюстрация Стива Джобса

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Завершен11 заявок618 просмотров

Здравствуйте!

Необходима иллюстрация Стива Джобса в черных тонах с голубо-синими фрагментными вставками (акценты).

Стив Джобс держит яблоко и рядом цитата: "Тут збiраюць яблыкi".

Стиль - черно белый 2D (наклеивается на стену), мультяшный, можно немного близкий к реалистичному. Примерный аналог только в цвете (идея) - первое прикрепленное фото.

Данная иллюстрация будет наклеена на стену, в офисе, возле стенда с продукцией Apple. Размеры места для иллюстрации: 800 x 900 мм. Фото помещения - второе и третье фото.

Стилистика примерно как у нас сделан штурмовик возле стенда с игровыми консолями - фото №4.

6 лет назад
Zisano
34 года
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

jampa0
Артем 
34 года
9 лет в сервисе
Был
3 дня назад
6 лет назад
$30
2 дня
Отлично справился с задачей! По срокам - сказали 2-3 дня, но первый эскиз получил на следующие же сутки) Все правки учтены, работа выполнена на 100%. Замечаний нет!) Всем рекомендую)
Все хорошо, спасибо за заказ!

Заявки фрилансеров

jampa0
Артем 
34 года
9 лет в сервисе
Был
3 дня назад
6 лет назад