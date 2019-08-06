Обложка для музыкального альбома

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт19 заявок481 просмотр

Нужна обложка для музыкального альбома, музыка электронная, стиль - нью-эйдж, синти-поп, спейс-рок. На обложке должны быть изображены участники группы - мужчина в образе космонавта и женщина в образе инопланетянки, на простом фоне в полный рост лицом к зрителю. Есть примеры понравившихся картинок и эскиз ( но можно и без привязки к эскизу)

6 лет назад
galina_mirsaeva
Галина 
33 года
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров