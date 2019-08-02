Отрисовка персонажей

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт2 заявки475 просмотров

Здравствуйте, Дмитрий!

Понравились Ваши работы с персонажами: https://st.weblancer.net/download/3909331_935xp.jpg 

Скажите, пожалуйста, сколько стоит аналогичная работа в Вашем исполнении.

6 лет назад
sasha_rudova
Александра 
38 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров