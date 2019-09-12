Необходимо нарисовать много изометрических иллюстраций примерно в такой стилистике: https://www.shutterstock.com/ru/image-vector/people-interacting-charts-analyzing-statistics-data-1410092939 Тематика - платформа голосовых коммуникаций. Всего нужно будет около 50 векторных иллюстраций. В откликах прошу прикреплять портфолио ...
Картинки преобразовать в макет в векторе, сдр или аи файл
Картинки преобразовать в макет в векторе, сдр или аи файл
Укажите срок изготовления
Космонавт с медузой-6цв ; Пешеходный переход - 5цв; Череп- 5/6цв; Человек и луна -5цв; Космос в чашке- 5/6цв; Кубик рубик- 5/6цв; Вселенная -5/6цв; Красные губы, дама в шляпе - 5 цв; Женщина 1 - 1 цв (только контур женщины); Женщин 2 - 1 цв (только контур женщины); Светоотражение Глаз - 1 цв; Светоотражение полумесяц- 1цв
Выбранный исполнитель
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