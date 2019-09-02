Нарисовать изометрические иллюстрации

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Завершен10 заявок1290 просмотров

Необходимо нарисовать много изометрических иллюстраций примерно в такой стилистике: https://www.shutterstock.com/ru/image-vector/people-interacting-charts-analyzing-statistics-data-1410092939

Тематика - платформа голосовых коммуникаций.

Всего нужно будет около 50 векторных иллюстраций. 

В откликах прошу прикреплять портфолио и предполагаемый бюджет. Портфолио желательно в соответствующей заданию стилистике.

6 лет назад
guest_1564737077205
6 лет в сервисе
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5 лет назад

Выбранные исполнители

natnikbar
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pani-olenka
Олена 
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LaviCrazy95
Ольга 
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3 года назад
6 лет назад
$30
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art_in_spring
Марина 
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7 лет в сервисе
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4 года назад
6 лет назад
$30
2 дня
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Марина оказалась самым расторопным исполнителем по итогу тестового задания.
Четкая постановка задачи, понятное тз, рекомендую к струдничеству.

Заявки фрилансеров

natnikbar
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
pani-olenka
Олена 
52 года
13 лет в сервисе
Была
месяц назад
6 лет назад
LaviCrazy95
Ольга 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
art_in_spring
Марина 
25 лет
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад