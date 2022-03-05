LaviCrazy95

Ольга LaviCrazy95

 
28 летРоссия/Новосибирск
6 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Дизайн для Вашего бизнеса

Практикующий дизайнер со стажем более 4х лет.

На профессиональном уровне владею программами:   Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, InDesign

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ПРАЙС

  • Логотип -от 4000р
  • фирменный стиль -от 10000р
  • Визитка, дисконтная карта, бэйдж -от 500р
  • Листовка, плакат, открытка -от 1000р
  • Меню кафе, ресторана -от 2000р
  • Отрисовка фото или эскиза в вектор -от 800р
  • Оформление социальных сетей -от 2000р
  • Баннеры для сайта -от 2000р
  • Иконки -300р/1шт (от 4 штук)
  • Флэт-иллюстрация -от 1000р
  • Анимация до 30 сек. -3000р (подбор аудио+500р)
Процесс работы: 

  • Составление ТЗ (Технического задания)
  • Внесение предоплаты
  • Утверждение дизайна
  • Отправка исходников
Работаю по 100% предоплате

Оплата:

Перевод на карту Сбербанка

InDesignCorelDRAWIllustratorPhotoshopБаннер для сайта
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