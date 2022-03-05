Дизайн для Вашего бизнеса

Практикующий дизайнер со стажем более 4х лет.

На профессиональном уровне владею программами: Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, InDesign

﻿ ПРАЙС

Логотип -от 4000р

-от 4000р фирменный стиль -от 10000р

-от 10000р Визитка, дисконтная карта, бэйдж -от 500р

-от 500р Листовка, плакат, открытка -от 1000р

-от 1000р Меню кафе, ресторана -от 2000р

-от 2000р Отрисовка фото или эскиза в вектор -от 800р

-от 800р Оформление социальных сетей -от 2000р

-от 2000р Баннеры для сайта -от 2000р

-от 2000р Иконки -300р/1шт (от 4 штук)

-300р/1шт (от 4 штук) Флэт-иллюстрация -от 1000р

-от 1000р Анимация до 30 сек. -3000р (подбор аудио+500р)

Составление ТЗ (Технического задания)

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