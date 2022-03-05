Дизайн для Вашего бизнеса
Практикующий дизайнер со стажем более 4х лет.
На профессиональном уровне владею программами: Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, InDesign
ПРАЙС
- Логотип -от 4000р
- фирменный стиль -от 10000р
- Визитка, дисконтная карта, бэйдж -от 500р
- Листовка, плакат, открытка -от 1000р
- Меню кафе, ресторана -от 2000р
- Отрисовка фото или эскиза в вектор -от 800р
- Оформление социальных сетей -от 2000р
- Баннеры для сайта -от 2000р
- Иконки -300р/1шт (от 4 штук)
- Флэт-иллюстрация -от 1000р
- Анимация до 30 сек. -3000р (подбор аудио+500р)
- Составление ТЗ (Технического задания)
- Внесение предоплаты
- Утверждение дизайна
- Отправка исходников
Оплата:
Перевод на карту Сбербанка
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Портфолио
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