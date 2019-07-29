Основываясь на принципах flat-дизайна нарисовать персонажа в образе детектива (Шерлока Холмса). Работа подразумевает персонажа в шести разных позах. Подробное ТЗ смотрите в приложенном PDF. Желательно иметь ...
Отрисовать картинку
Пример - https://dom-msk.com/
Там картинки домов, нужно сделать без водяных знаков.
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