Дизайнер для работы с принтами на одежде

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт10 заявок394 просмотра

Дизайнер для работы удаленно, но на постоянной основе. 

Описание работы: 

- Создание с 0 принтов для футболок, худи, бомберов. 

-  Коллекция от 5 до 15 единиц в сезоне.

Работа с актуальными пинтами, отслеживание трендов и новинок на рынке. 

Детали сотрудничества (оплата и сроки) и свое портфолио высылайте в любой удобный мессенджер по номеру телефона : 0636492690 - Ксения.

6 лет назад
Kseniya232323
30 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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