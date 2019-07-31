Дизайнер для работы с принтами на одежде

Дизайнер для работы удаленно, но на постоянной основе.

Описание работы:

- Создание с 0 принтов для футболок, худи, бомберов.

- Коллекция от 5 до 15 единиц в сезоне.

Работа с актуальными пинтами, отслеживание трендов и новинок на рынке.

Детали сотрудничества (оплата и сроки) и свое портфолио высылайте в любой удобный мессенджер по номеру телефона : 0636492690 - Ксения.