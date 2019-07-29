Плоский персонаж в образе детектива в 6 позах

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Закрыт22 заявки523 просмотра

Основываясь на принципах flat-дизайна нарисовать персонажа в образе детектива (Шерлока Холмса).

Работа подразумевает персонажа в шести разных позах. 

Подробное ТЗ смотрите в приложенном PDF.

Желательно иметь в портфолио опыт работы с плоскими/векторными изображениями.

Предлагайте стоимость ваших услуг за весь проект, который включает:

— Создание персонажа (первая базовая поза).

— Дорисовка остальных 5 вариаций.

6 лет назад
artemygusev
Артем 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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