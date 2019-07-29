Нарисовать стикеры в стилистике как указано в прикреп. файле. Необходимо около 60-и штук. В ответах пишите стоимость за 1-у штуку и пример рисунков в таком стиле.
Плоский персонаж в образе детектива в 6 позах
Основываясь на принципах flat-дизайна нарисовать персонажа в образе детектива (Шерлока Холмса).
Работа подразумевает персонажа в шести разных позах.
Подробное ТЗ смотрите в приложенном PDF.
Желательно иметь в портфолио опыт работы с плоскими/векторными изображениями.
Предлагайте стоимость ваших услуг за весь проект, который включает:
— Создание персонажа (первая базовая поза).
— Дорисовка остальных 5 вариаций.
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