Растровую картинку перерисовать в вектор
Ищем Художника на постоянную работу
Ищем ХУДОЖНИКА:
Навыки:
- Умение рисовать от руки, (ур. продвинутый)
- Обязательно сдавать рисовку в срок
- Владения техниками карикатуры (будет не лишним!)
- Быть сдержанным, усердным и любить рисовать!
- Умение понимать принцип создания илюстраций по слоям, без прозрачности
(если вы не владеете умение рисовать как ниже, прошу не пишите)
Необходимо будет по сценарию создавать раскадровку сюжета из жизни. Прикреплю ниже рисунки(стиль), в котором нужно будет рисовать, принимаю заявки на работу только ВК, осталось 1 МЕСТО! vk.com/d.glowing
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно перерисовать картинку в векторе. Пример прикрепляю. Пишите стоимость. Спасибо!Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо оформить стилизацию готовых интерфейсов, подобрать цвета, подогнать размеры готовых логотипов, сформировать CSS файл. Разработать фирменный бланк и дизайн визиток. Подробное описание и исходники логотипа во вложении.Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нам нужно описать категории на сайте по образованию курсов в компьютерных наукахИллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день.Нам нужна обложка под вк в примерно таком стиле для коворкинга, в таком стиле.(прикрепляю пример) Вся дополнительная информация по факту обращения.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день. Ищем художников для создания комиксов и постеров. Мы предоставляем сценарий для комикса/описание идеи для постера, а также фотографии людей, которых надо будет изобразить как различных супергероев. ...Иллюстрации и Рисунки37 заявокЗакрыт6 лет назад
https://www.instagram.com/p/Bykl7Yzpe-T/ https://www.instagram.com/p/BzOJyTIpJJW/ https://www.instagram.com/p/B0EBuPRHLEh/ https://www.instagram.com/p/B0OLuplHSvf/ https://www.instagram.com/p/B0JS8oppmlm/ Это примеры постеров, которые нам понравились, нужен дизайнер который может придумать тоже что-нибудь подобное. Можем ...Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день.Меня зовут Дмитрий. Мы с друзьями разрабатываем настольную игру. Хотели бы попробовать заказать у Вас прорисовку планшета игрока. Мы подготовили небольшое техническое задание. Посмотрите пожалуйста, интересно ли Вам будет этим заняться.Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо разработать дизайн персонажа для нового мобильного приложения. Персонаж - ленивец. Одежда не нужна. Эмоции - легкая улыбка, максимально доброжелательное выражение лица. Стилистика - необходимо проработать несколько вариантов, а именно: ...Иллюстрации и Рисунки22 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $5
Требуется нарисовать иллюстрации к электронной книге. Ихнеобходимо более 20-ти. Примеры стиля, в котором необходимо выполнить иллюстрации находятся во вложенном файле. Оплата за одну иллюстрацию 300 рубликов.Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт6 лет назад