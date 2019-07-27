Ищем Художника на постоянную работу

Ищем ХУДОЖНИКА:

Навыки:

- Умение рисовать от руки, (ур. продвинутый)

- Обязательно сдавать рисовку в срок

- Владения техниками карикатуры (будет не лишним!)

- Быть сдержанным, усердным и любить рисовать!

- Умение понимать принцип создания илюстраций по слоям, без прозрачности

(если вы не владеете умение рисовать как ниже, прошу не пишите)

Необходимо будет по сценарию создавать раскадровку сюжета из жизни. Прикреплю ниже рисунки(стиль), в котором нужно будет рисовать, принимаю заявки на работу только ВК, осталось 1 МЕСТО! vk.com/d.glowing