Планшет игрока для настольной игры

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  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт2 заявки159 просмотров

Добрый день.Меня зовут Дмитрий.

Мы с друзьями разрабатываем настольную игру. Хотели бы попробовать заказать у Вас прорисовку планшета игрока. Мы подготовили небольшое техническое задание. Посмотрите пожалуйста, интересно ли Вам будет этим заняться.

6 лет назад
Bashota
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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