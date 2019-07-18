Дизайнер постельного белья

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Закрыт2 заявки222 просмотра

Ищу дизайнера постельного белья. Необходимо разработать несколько вариантов комплектов, учитывая материал, составить 3D + выкройка.

-Удаленная работа

- Оперативность, пунктуальность

- Оплата по договоренности

6 лет назад
guest_1563510925576
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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