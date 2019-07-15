Фон для игрового канала на ютуб

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт19 заявок303 просмотра

На шапке должны быть нарисованные персонажи из разных игр со свободным местом по середине чтобы можно было нарисовать на этом месте что нибуть другое

6 лет назад
guest_15633862776358
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров