Необходимо отрисовать модели с существующий, необходимо изменить ракурс и цветовую гамму (подобрать цвет на все модели похожий) для сайта Модели связаны с горно-шахтным оборудованием (дробилки, грохота, конвейера и т.д.) всего около 7 моделей, необходима ...
Фон для игрового канала на ютуб
На шапке должны быть нарисованные персонажи из разных игр со свободным местом по середине чтобы можно было нарисовать на этом месте что нибуть другое
Заявки фрилансеров
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