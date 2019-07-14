Стикеры для DISCORD

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Закрыт3 заявки297 просмотров

Здравствуйте, я хочу заказать стикеры!

Бюджета нет ;(

Нужно будет:

Нарисовать сначала скины MINECRAFT

Потом уже и делать арты, нужно 25.

Стикеры в виде, обычных.

6 лет назад
guest_15632210219797
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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