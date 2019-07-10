Создать объёмную и информативную иллюстрацию с описанием услуг

Как должна выглядеть иллюстрация(можно в несколько картинок, хедер/мэйн/футер, на усмотрение): красивый объёмный фон(из игры World of Warcraft), на фоне текстом(красивый качественный шрифт) будет несколько разделов(описание компании, виды 5-10 услуг, цены на них, контакты).

Т.е вам нужно продумать качественную структуру услуг, это один из самых важных моментов.

Остальные моменты и похожие работы обсуждаются индивидуально.

Сроки 5-7 дней.