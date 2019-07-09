Помочь с векторами

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Закрыт2 заявки130 просмотров

Есть чертежи в векторе, в разброс, нужно их разместить аккуратно на по листа 90 на 60 см. Для лазерной резки. Сделал бы сам, компьютер глючит. Сколько будет стоить? И сроки

6 лет назад
solovev25
Максим 
32 года
10 лет в сервисе
Был
16 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров