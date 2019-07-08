Отрисовка "милых" персонажей для 2D мобильной игры

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Закрыт23 заявки386 просмотров

О нас: Частная разработка проекта

Ищем художника под проект, который будет рисовать персонажей для новой мобильной игры. Удаленно. Готовы обсуждать любые варианты от художника. По результатам ТЗ можем обсуждать дальнейшее сотрудничество.

Задание: Заскетчить несколько вариантов по имеющимся референсам "милых" персонажей. 

6 лет назад
likelinus
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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