О НАС: Частная студия комплексных креативных решений. Ищем Талантливого опытного Художника-иллюстратора для создания Серии качественных иллюстраций. *** Тематика проекта: "Пасха и Рождество". *** Рассматриваем варианты постоянной работы, а также временного сотрудничества. ...
Отрисовка "милых" персонажей для 2D мобильной игры
О нас: Частная разработка проекта
Ищем художника под проект, который будет рисовать персонажей для новой мобильной игры. Удаленно. Готовы обсуждать любые варианты от художника. По результатам ТЗ можем обсуждать дальнейшее сотрудничество.
Задание: Заскетчить несколько вариантов по имеющимся референсам "милых" персонажей.
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