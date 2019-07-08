Перевести растровое изображение в вектор

То, что нужно отрисовать в векторе - в буквальном смысле по фото обводить можно. Можно так же своё добавлять или что-то убирать. Главное нарисовать его в этой позе. https://www.dropbox.com/s/eog3bzh46k1ygvv/2019-07-09%2011.47.20.jpg?dl=0 Необходимый стиль ...