Перевести растровое изображение в вектор

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Закрыт8 заявок292 просмотра

Требуется перевести растровое изображение (плакат с упражнениями) в вектор (ai), оставляйте скайп для связи и цену, сделать надо за день.

6 лет назад
erot
46 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 отзывов(-1)

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