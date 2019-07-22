Персонаж для коротких рассказов

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Завершен13 заявок359 просмотров

Эйка, маленький мальчик который родился и познаёт жизнь через приключения. 

Необходимо нарисовать персонажа для коротких рассказов. Славянская внешность, блондин, зеленые глаза, возраст ( год - 5 картинок, 2 года - 5 картинок, 3 года 5 картинок, 4 года 5 картинок, 5 лет - одна картинка на обложку) 21 работа с разными эмоциями без фона. Рисованный карандашом в цвете (пример прикреплён) Оплата PayPal

6 лет назад
prrussia
Николай 
43 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

DianaKeehl
Диана 
33 года
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$63
10 дней
Escrow
Очень четко и быстро выполнена работа. Всем рекомендую. Оперативно приняты правки и сдано все в срок.
Лаконичное тз, своевременная оплата, адекватная коммуникация, все отлично. Проект прошёл хорошо. Рекомендую. Была рада с вами по сотрудничать! Большое спасибо.

Заявки фрилансеров

DianaKeehl
Диана 
33 года
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад

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