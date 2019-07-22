Персонаж для коротких рассказов

Эйка, маленький мальчик который родился и познаёт жизнь через приключения.

Необходимо нарисовать персонажа для коротких рассказов. Славянская внешность, блондин, зеленые глаза, возраст ( год - 5 картинок, 2 года - 5 картинок, 3 года 5 картинок, 4 года 5 картинок, 5 лет - одна картинка на обложку) 21 работа с разными эмоциями без фона. Рисованный карандашом в цвете (пример прикреплён) Оплата PayPal