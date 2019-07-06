Сделать в векторе

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Завершен27 заявок379 просмотров

Нужно сделать в векторе такой рисунок 

6 лет назад
solovev25
Максим 
32 года
10 лет в сервисе
Был
16 дней назад

Выбранный исполнитель

johnovich1
52 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$1
1 день
Все четко и быстро. Не успел заявку кинуть, исполнитель написал, что уже выполнил.
Работаю не в первый раз. Все отлично. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

johnovich1
52 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад

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