Нужно создать дизайны для 5-ти разных типов наклеек. Оплата договорная. Детальное ТЗ с фото-примрами в прикрепленном файле.
Художник для текстур
Необходимо нарисовать 14 различных текстур для куба которые должны не сильно выделяться друг от друга, если ставить их друг с другом. На данных кубах, могут и будут располагаться разные объекты и существа.
В центре текстуры располагается один из 14 типов земли.
Сеттинг средневековый,фентези.
Более подробно по ссылке: https://paper.dropbox.com/doc/--AgJI2BnfcvxKF6vgxb811JbgAQ-nQ3nizugxifQb8NxrfYk4
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки71 заявкаЗакрыт6 лет назад
Требуется нарисовать обложку для книги. Прикрепленные примеры почти полностью совпадают с задачей. Нюансы будут сообщены отдельно.Иллюстрации и Рисунки22 заявкиЗакрыт6 лет назад
Ищу иллюстратора - уровень выше среднего, только с портфолио. Необходимо не только нарисовать, но и еще и придумать визуальную идею. После отклика в личку отправлю пример задачи.Иллюстрации и Рисунки31 заявкаЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Ищу иллюстратора, который может создавать простые зарисовки с фотографий, на которых показываются упражнения. Пример: фигурка человека, поднимающего гирю над головой или фигурка, растягивающая руками эластичный жгут. Стиль: минимализм, лайнарт, ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужны кричащие иллюстрации и комиксы. С большим количеством деталей, в графике. Можно комбинировать раст и вектор, но это рисование на планшете, а не трассировка. Стим-панк механимзмы, биомеханика, Sci Fi. Персонажи, ...Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо в векторе сделать подобный зверинец :) интересует цена и сроки, в идеале чтобы сегодня в обед они уже были.Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт6 лет назад
необходим герб значок для ТМ идея - два чешских льва опирающихся на ствол хвойного дерева. В верхней части зеленые ветви с хвоей, в нижней расширяющаяся корневая часть дерева с "лютиками" )))) Возможно ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день. Нужно нарисовать в векторе иллюстрацию для календаря. Идея, как на прикрепленном фото, только наша тематика - краски для помещения. Нужна цена и срок. ...Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $8
Нужен Company Profile для Interior Design компании. Написать текст с описанием, о том что компания выполняет любые ремонтные-строительные работы с интерьером, изготовлением мебели, ремонт сантехники, кондиционеров, электрики.Официальное название компании Pearl Pool Technical Service LLC.В формате ...Иллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт6 лет назад
Создать цветные иллюстрации в стиле фентези, стимпанк по эскизам и наработкам.; Есть описания и скетчи героев под каждую.Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт6 лет назад