Художник для текстур

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт6 заявок547 просмотров

Необходимо нарисовать 14 различных текстур для куба которые должны не сильно выделяться друг от друга, если ставить их друг с другом. На данных кубах, могут и будут располагаться разные объекты и существа.

В центре текстуры располагается один из 14 типов земли.

Сеттинг средневековый,фентези.

Более подробно по ссылке: https://paper.dropbox.com/doc/--AgJI2BnfcvxKF6vgxb811JbgAQ-nQ3nizugxifQb8NxrfYk4

6 лет назад
MrBIR
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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