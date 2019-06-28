Художник для текстур

Необходимо нарисовать 14 различных текстур для куба которые должны не сильно выделяться друг от друга, если ставить их друг с другом. На данных кубах, могут и будут располагаться разные объекты и существа.

В центре текстуры располагается один из 14 типов земли.

Сеттинг средневековый,фентези.

Более подробно по ссылке: https://paper.dropbox.com/doc/--AgJI2BnfcvxKF6vgxb811JbgAQ-nQ3nizugxifQb8NxrfYk4