Нарисовать в векторе.

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Закрыт6 заявок249 просмотров

Добрый день.

Нужно нарисовать в векторе иллюстрацию для календаря.

Идея, как на прикрепленном фото, только наша тематика - краски для помещения.

Нужна цена и срок.

Спасибо.

6 лет назад
iacek
Иван 
41 год
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

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