Графика для google play и appstore

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт8 заявок250 просмотров

Нужно сделать графику для google play и app store по 9 экранов 

Пример того что нам нравится: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coinbase.android&hl=ru

Что то в таком стиле.

А так же 2 иллюстрации с экранами для сайта. 

Пример иллюстраций прикладываю в заказ.

Готовы работать по пред оплате или безопасной сделки (разницы нет), для нас важно качество. 

Ждем ваших предложений.

Для рассмотрения ваших заявок просьба ответить на вопрос 2+2= ?

6 лет назад
kosolapov1985
Александр 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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