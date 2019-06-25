Графика для google play и appstore

Нужно сделать графику для google play и app store по 9 экранов

Пример того что нам нравится: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coinbase.android&hl=ru

Что то в таком стиле.

А так же 2 иллюстрации с экранами для сайта.

Пример иллюстраций прикладываю в заказ.

Готовы работать по пред оплате или безопасной сделки (разницы нет), для нас важно качество.

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