Необходимо отрисовать 2 параллакс-баннера для интернет-магазина. 1 баннер: ванная комната и отопительные приборы в ней.2 баннер: радиаторное отопление и теплые полы.Ниже прикрепил примеры по реализации банеров. Что должно быть отрисовано для каждого из ...
Графика для google play и appstore
Нужно сделать графику для google play и app store по 9 экранов
Пример того что нам нравится: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coinbase.android&hl=ru
Что то в таком стиле.
А так же 2 иллюстрации с экранами для сайта.
Пример иллюстраций прикладываю в заказ.
Готовы работать по пред оплате или безопасной сделки (разницы нет), для нас важно качество.
Ждем ваших предложений.
Для рассмотрения ваших заявок просьба ответить на вопрос 2+2= ?
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