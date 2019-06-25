Необходимо отрисовать 2 параллакс-баннера для интернет-магазина. 1 баннер: ванная комната и отопительные приборы в ней.2 баннер: радиаторное отопление и теплые полы.Ниже прикрепил примеры по реализации банеров. Что должно быть отрисовано для каждого из ...
Обработать скрины мобильного приложения
Обработать скрины мобильного приложения для публикации в App Store и Play market.
Для IOS:
- 6 скриншотов (3 для ру версии и 3 для анг.) для устройств 5.5 дюйма. Разрешение 1242 x 2688 pixels
- 6 скриншотов (3 для ру версии и 3 для анг.) для устройств 6.5 дюйма. Разрешение 1242 x 2208 pixels
- 6 скриншотов (3 для ру версии и 3 для анг.) для Ipad pro 2 поколения. Разрешение 2048 x 2732 pixels
Для android:
- 6 скриншотов (3 для ру версии и 3 для анг.) для мобильных устройств:
- JPEG-файл или 24-битный PNG-файл (без альфа-канала);
- не менее 320 пикселей;
- не более 3840 пикселей;
- соотношение сторон не должно превышать 2:1.
Хотелось бы получить что-то такое: https://cdn-images-1.medium.com/max/1600/1*D9uNwhW1lPqU9PzD3AxZeg.png или https://img.glyphs.co/img?src=aHR0cHM6Ly9zMy5tZWRpYWxvb3QuY29tL3Jlc291cmNlcy9BcHAtU3RvcmUtU2NyZWVuc2hvdC1HZW5lcmF0b3ItUHJldmlldy0xLmpwZw&q=90&enlarge=true&h=1036&w=1600
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