Обработать скрины мобильного приложения для публикации в App Store и Play market.

Для IOS:

- 6 скриншотов (3 для ру версии и 3 для анг.) для устройств 5.5 дюйма. Разрешение 1242 x 2688 pixels

- 6 скриншотов (3 для ру версии и 3 для анг.) для устройств 6.5 дюйма. Разрешение 1242 x 2208 pixels

- 6 скриншотов (3 для ру версии и 3 для анг.) для Ipad pro 2 поколения. Разрешение 2048 x 2732 pixels

Для android:

- 6 скриншотов (3 для ру версии и 3 для анг.) для мобильных устройств:

JPEG-файл или 24-битный PNG-файл (без альфа-канала);

не менее 320 пикселей;

не более 3840 пикселей;

соотношение сторон не должно превышать 2:1.

Что есть входе в прикрепленных изображениях.

Хотелось бы получить что-то такое: https://cdn-images-1.medium.com/max/1600/1*D9uNwhW1lPqU9PzD3AxZeg.png или https://img.glyphs.co/img?src=aHR0cHM6Ly9zMy5tZWRpYWxvb3QuY29tL3Jlc291cmNlcy9BcHAtU3RvcmUtU2NyZWVuc2hvdC1HZW5lcmF0b3ItUHJldmlldy0xLmpwZw&q=90&enlarge=true&h=1036&w=1600