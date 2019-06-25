Необходимо отрисовать 2 параллакс-баннера для интернет-магазина. 1 баннер: ванная комната и отопительные приборы в ней.2 баннер: радиаторное отопление и теплые полы.Ниже прикрепил примеры по реализации банеров. Что должно быть отрисовано для каждого из ...
Нарисовать картинку (пост для инсты)
Добрый день! Нужно нарисовать картинку, пост для instagram. Тематика гонки. Более подробно отпишу в ЛС. Обращаться буду время от времени. Ищу качественного исполнителя (идейного). Работа за 5мин не интересует!
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