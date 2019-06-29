Работа в векторе

Необходимо отрисовать в векторе пазообразные элементы из которых получится ящик .ai формат.

Примеры и размеры в фото.

Первая картинка как это должно быть отрисовано. Последняя как все это должно соединятся.

Толщина изделия 0.3 см (под такие пазы нужно делать)

Если есть вопросы задавайте...

На данный момент интересует цена, и сроки, желательно чтобы была возможность отдавать материал по мере готовности. Сделали один отдали, сделали второй отдали ;) но это только если сроки большие.

Это пробные варианты. В ближайшие 3-4 дня подготовим полный ассортимент, нужно будет отрисовать порядка 50 таких ящиков и ещё множество других элементов :)