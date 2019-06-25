Художник-илюстратор

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт8 заявок216 просмотров

Мы ищем художника-иллюстратора, который отлично рисует в стиле скетчи и сможет создать  нам крутую инфографику для презентации.

Создает коллажи, иллюстрации, баннера и прочее для проекта на разных платформах.

Работа с анимацией будет огромным плюсом.

Пример стиля, в котором нам нужна будет инфографика.

6 лет назад
wow_agency
27 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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