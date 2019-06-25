Создать коллаж по 17 товарам
Художник-илюстратор
Мы ищем художника-иллюстратора, который отлично рисует в стиле скетчи и сможет создать нам крутую инфографику для презентации.
Создает коллажи, иллюстрации, баннера и прочее для проекта на разных платформах.
Работа с анимацией будет огромным плюсом.
Пример стиля, в котором нам нужна будет инфографика.
Заявки фрилансеров
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