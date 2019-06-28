Обложка для книги

Мы ищем художника-иллюстратора, который отлично рисует в стиле скетчи и сможет создать нам крутую инфографику для презентации. Создает коллажи, иллюстрации, баннера и прочее для проекта на разных платформах. Работа с анимацией будет огромным плюсом. ...