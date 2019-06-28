Нужно создать дизайны для 5-ти разных типов наклеек. Оплата договорная. Детальное ТЗ с фото-примрами в прикрепленном файле.
Обложка для книги
Требуется нарисовать обложку для книги. Прикрепленные примеры почти полностью совпадают с задачей. Нюансы будут сообщены отдельно.
Заявки фрилансеров
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