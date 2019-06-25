Нужно сделать графику для google play и app store по 9 экранов Пример того что нам нравится: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coinbase.android&hl=ru Что то в таком стиле. А так же 2 иллюстрации с экранами для сайта. ...
Создать дизайны наклеек (стикеров)
Нужно создать дизайны для 5-ти разных типов наклеек.
Оплата договорная.
Детальное ТЗ с фото-примрами в прикрепленном файле.
Заявки фрилансеров
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