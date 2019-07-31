Герб/значок

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Завершен7 заявок249 просмотров

необходим герб значок для ТМ 

идея -  два чешских льва опирающихся на ствол хвойного дерева. В верхней части зеленые ветви с хвоей, в нижней расширяющаяся корневая часть дерева с "лютиками" )))) Возможно на концах хвоста шишки )))

6 лет назад
guest_15617378678393
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Nebelung_VO
Мария 
28 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$60
24 дня
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Nebelung_VO
Мария 
28 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад

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