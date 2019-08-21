Разработка арта для игры в стиле "от руки"

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт5 заявок187 просмотров

Необходимо нарисовать арт для игры "Морской бой".

Стиль рисовки - ручкой в тетрадке. 

Всего 5 экранов, 5 попапов и много мелочи

6 лет назад
askerta
31 год
8 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

goodpaty
Татьяна 
53 года
17 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
6 лет назад
$10
10 дней
Отлично сработались с Татьяной. Художник высшего разряда)
Было приятно работать над проектом. Творческая работа в полном взаимодействии и взаимопонимании с заказчиком. Дмитрию спасибо за сотрудничество (надеюсь не последнее). А фрилансерам с большим удовольствием рекомендую его как заказчика.)

Заявки фрилансеров

goodpaty
Татьяна 
53 года
17 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
6 лет назад