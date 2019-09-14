askerta

Дмитрий askerta

 
30 летУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Был
23 дня назад
Решаем любые задачи :)

https://www.linkedin.com/in/dmitriy-alishchuk-77a98a79/

telegram: https://t.me/ciliz

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
guest_15691579790232
4 года в сервисе
Был
месяц назад
$12
10 баллов
7 месяцев назад
Создание интернет магазина с парсингом информации о товаре с сайта
Дмитрий все объяснил как будет исполнена работа. Но Заявку/задание через несколько отменили, в связи с изменившимися планами руководства компании.
Концепция изменилась, заказ был отменен.
Ответный отзыв
sema84
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
67 отзывов
$50
10 баллов
4 года назад
Парсинг ГУГЛ - документов
Специалист! Все сделал, достаточно оперативно, задача не простая.
Отлично и продуктивно поработали! Интересная и непростая задача, а оплата должная и вовремя. Надеюсь еще предоставится возможность поработать с Семеном. Рекомендую!
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Anx
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$275
10 баллов
4 года назад
Разработать JS модуль для получения данных из аудиофайлов в браузере
Очень понравилось работать с Дмитрием. Быстро и точно выполняет задание, всегда на связи, предлагает оптимальные решения. Надеюсь, продолжим сотрудничать. Спасибо за отличную работу!
Работать с Константином - одно удовольствие! Всегда на связи и отвечает на все вопросы, а ТЗ - просто сказка!
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tvirua
48 летУкраина
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$49
10 баллов
4 года назад
Ускорить работу сайта TviR BITRIX
Работа выполнена быстро и очень качественно, несмотря на размытость в постановке задачи. Было очень приятно работать. Ответы на вопросы были конкретными и по существу.
Приятно работать с человеком, который понимает объем задачи и необходимые на нее затраты. Очень рад сотрудничеству и надеюсь еще поработать с Виталием! Всем рекомендую :)
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