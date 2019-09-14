Решаем любые задачи :)
https://www.linkedin.com/in/dmitriy-alishchuk-77a98a79/
telegram: https://t.me/ciliz
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$12
10 баллов
7 месяцев назад
Дмитрий все объяснил как будет исполнена работа. Но Заявку/задание через несколько отменили, в связи с изменившимися планами руководства компании.
Ответный отзыв
Концепция изменилась, заказ был отменен.
$50
10 баллов
4 года назад
Специалист! Все сделал, достаточно оперативно, задача не простая.
Ответный отзыв
Отлично и продуктивно поработали! Интересная и непростая задача, а оплата должная и вовремя. Надеюсь еще предоставится возможность поработать с Семеном. Рекомендую!
$275
10 баллов
4 года назад
Очень понравилось работать с Дмитрием. Быстро и точно выполняет задание, всегда на связи, предлагает оптимальные решения. Надеюсь, продолжим сотрудничать. Спасибо за отличную работу!
Ответный отзыв
Работать с Константином - одно удовольствие! Всегда на связи и отвечает на все вопросы, а ТЗ - просто сказка!
$49
10 баллов
4 года назад
Работа выполнена быстро и очень качественно, несмотря на размытость в постановке задачи. Было очень приятно работать. Ответы на вопросы были конкретными и по существу.
Ответный отзыв
Приятно работать с человеком, который понимает объем задачи и необходимые на нее затраты. Очень рад сотрудничеству и надеюсь еще поработать с Виталием! Всем рекомендую :)