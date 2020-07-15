Нужно скопировать дизайн с уже готового продукта. Порядка 30 штук. Дизайн нужен для бутылок, коробок, косметики. Категория товара одна, дизайн не сложный.
Разработать дизайн визитки для ремонтной бригады
Необходимо разработать дизайн визитки для бригады, занимающейся ремонтом гаражных помещений.
Есть рекламный баннер, на который можно ориентироваться
Размерность 85x55мм.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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