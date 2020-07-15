Разработать дизайн визитки для ремонтной бригады

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Завершен4 заявки318 просмотров

Необходимо разработать дизайн визитки для бригады, занимающейся ремонтом гаражных помещений.

Есть рекламный баннер, на который можно ориентироваться

Размерность 85x55мм.

5 лет назад
askerta
31 год
8 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Pica_So
32 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$12
1 день
Виталий - специалист наивысшего уровня! Не смотря на мои расплывчатые объяснения задания Виталий понял, что вертится у меня в голове и своей работой покрыл мои хотелки на 100% и с первого раза. Также помог с печатью и доставкой типографии! Тот самый человек, при работе с которым "Ожидание" === "Реальность"
Очень приятно работать с Дмитрием. Хорошая коммуникация, своевременная оплата и четкое понимание того что хочет получить в результате работы. Благодарю за сотрудничество! Рекомендую

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