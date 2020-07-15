Разработать дизайн визитки для ремонтной бригады

Виталий - специалист наивысшего уровня! Не смотря на мои расплывчатые объяснения задания Виталий понял, что вертится у меня в голове и своей работой покрыл мои хотелки на 100% и с первого раза. Также помог с печатью и доставкой типографии! Тот самый человек, при работе с которым "Ожидание" === "Реальность"