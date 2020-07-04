Дизайн рекламной листовки.

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Завершен11 заявок647 просмотров

Разработать дизайн рекламной листовки  формата А4,А3,А2 по тех.требованию типографии. Все вопросы в телеграмм или вацап, контакты указаны в профиле.

5 лет назад
Blackkkkkk
Александр 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

daniil_furashov
Даниил 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$15
1 день
Все сделано как и требовалось и вовремя.Рекомендую к сотрудничеству.
Приятный в общении заказчик, четко поставленные задачи и человеческое отношение к фрилансеру, рекомендую.

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