Дизайн рекламной листовки.

Здравствуйте! необходимо разработать логотип для растительного масла высокого качества(название и цветовая гамма имеется). Так же нужно сделать дизайн этикетки для масла.Вся информация для этикетки есть и идея несложного дизайна так же имеется.Нужно все соединить и ...