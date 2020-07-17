Дизайн для сувенирной продукции(именные кружки)

Необходимо создать несколько дизайнов для линейки сувенирной продукции - именных кружек.

Каждый дизайн согласовывается на примере одного любого имени(например«Александр»), после согласования «размножается» на ассортимент 80-100 имен.

Размер и компановка макета в приложенной схеме. Формат изображения – растровое.

1 дизайн – позиционируется как «строгий», «классический», «солидный»,«понравится взрослым людям». Элементы дизайна – вензеля, короны, рамки и т.д Возможно разделение на «мужской» и «женский» варианты.

2 дизайн – «современный», «молодежный», «векторный». Яркие цвета, возможно минимализм, главное чтобы не выглядело детским, а именно современным. Возможно разделение на «мужской»и «женский» варианты.

3 дизайн – на усмотрение автора. Возможно Ваше творческое видение окажется лучше, чем то, что мы

представляем.

Небольшие уточнения:

На каждый вариант дизайна КРАЙНЕ желательно представить несколько черновых набросков, это сэкономит Ваше и наше время и позволит быстрее закрыть заказ.

Вариант – «скачал текстуру и вставил надпись» скорее всего не прокатит. Дизайн должен быть выверенным, выглядеть как единое целое, все элементы, цвета в нем должны сочетаться.

Вариант – «нашел на первой странице яндекса по тегу Именная кружка и скопировал» тоже не подойдет. Дизайн должен быть уникальным, как минимум в плане задумки.

Требуется опытный и терпеливый мастер, готовый вносить необходимое количество правок для достижения наилучшего результата.