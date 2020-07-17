Необходимо разработать этикетку для пачки кофе. На этикетке размещается: Страна происхожения кофеОписание вкусового профиляСтепень обжаркиТекст "обжарено в 413 coffee roasters"Иконки кофемашины, турки, мокка (способы приготовления)Пропорции: 7 к 10 по вертикали. ...
Дизайн для сувенирной продукции(именные кружки)
Необходимо создать несколько дизайнов для линейки сувенирной продукции - именных кружек.
Каждый дизайн согласовывается на примере одного любого имени(например«Александр»), после согласования «размножается» на ассортимент 80-100 имен.
Размер и компановка макета в приложенной схеме. Формат изображения – растровое.
1 дизайн – позиционируется как «строгий», «классический», «солидный»,«понравится взрослым людям». Элементы дизайна – вензеля, короны, рамки и т.д Возможно разделение на «мужской» и «женский» варианты.
2 дизайн – «современный», «молодежный», «векторный». Яркие цвета, возможно минимализм, главное чтобы не выглядело детским, а именно современным. Возможно разделение на «мужской»и «женский» варианты.
3 дизайн – на усмотрение автора. Возможно Ваше творческое видение окажется лучше, чем то, что мы
представляем.
Небольшие уточнения:
На каждый вариант дизайна КРАЙНЕ желательно представить несколько черновых набросков, это сэкономит Ваше и наше время и позволит быстрее закрыть заказ.
Вариант – «скачал текстуру и вставил надпись» скорее всего не прокатит. Дизайн должен быть выверенным, выглядеть как единое целое, все элементы, цвета в нем должны сочетаться.
Вариант – «нашел на первой странице яндекса по тегу Именная кружка и скопировал» тоже не подойдет. Дизайн должен быть уникальным, как минимум в плане задумки.
Требуется опытный и терпеливый мастер, готовый вносить необходимое количество правок для достижения наилучшего результата.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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