# 1 — $ 20

Необходимо разработать этикетку для пачки кофе.

На этикетке размещается:

Страна происхожения кофе

Описание вкусового профиля

Степень обжарки

Текст "обжарено в 413 coffee roasters"

Иконки кофемашины, турки, мокка (способы приготовления)

Пропорции: 7 к 10 по вертикали.

Пакеты, на которых будет размещать наклейка - бирюзовые. Фотография в приложенных файлах. Так же в приложенных файлах примеры с пинтереста и логотип 413