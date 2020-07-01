Разработать этикетку для пачки кофе

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен5 заявок819 просмотров
#1$20

Необходимо разработать этикетку для пачки кофе.

На этикетке размещается:

  • Страна происхожения кофе
  • Описание вкусового профиля
  • Степень обжарки
  • Текст "обжарено в 413 coffee roasters"
  • Иконки кофемашины, турки, мокка (способы приготовления)
Пропорции: 7 к 10 по вертикали.

Пакеты, на которых будет размещать наклейка - бирюзовые. Фотография в приложенных файлах. Так же в приложенных файлах примеры с пинтереста и логотип 413

5 лет назад
guest_15935880919958
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Победитель конкурса

bogdonnn
Богдан 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

Оксана
 
28 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Александр
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Олег
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
bogdonnn
Богдан 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
#1
Екатерина
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 отзыва
5 лет назад