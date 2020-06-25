Разработка дизайна пакетов

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт15 заявок423 просмотра

Необходима разработка нового дизайна 2-х типов пакетов для компании.

1. Пакет для компании которая занимается разработкой и производством полиграфов (детекторов лжи).

2. Пакет для компании которая обучает специалистов- полиграфологов.

В приложении файл со старыми макетами, хотелось бы что-то новое, интересное.

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