Здравствуйте! Нам нужно сделать макеты для товаров на лазерную эпиляция и массаж в группу вк. ТЗ: - Название зоны, стоимость - Картинки должны быть в едином стиле (пример во ...
Разработка дизайна пакетов
Необходима разработка нового дизайна 2-х типов пакетов для компании.
1. Пакет для компании которая занимается разработкой и производством полиграфов (детекторов лжи).
2. Пакет для компании которая обучает специалистов- полиграфологов.
В приложении файл со старыми макетами, хотелось бы что-то новое, интересное.
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