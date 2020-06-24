Макеты для товаров в ВК

﻿Здравствуйте!

Нам нужно сделать макеты для товаров на лазерную эпиляция и массаж в группу вк.

ТЗ:

- Название зоны, стоимость

- Картинки должны быть в едином стиле (пример во вложении)

- Идея не показать самое красивое тело на свете, а указать на зону и "боль" клиента. Однако задача сделать так, чтобы это не было отвратно (никаких волосатых частей по лазерной эпиляции и никаких жирный тел по массажу).

- Нужно так, чтобы вызывало эмоцию, было аккуратным, при этом компроментирующим.

*Во вложении наш прайс, по каждой услуге нужна картинка.

Вот ссылка на группу ВК https://vk.com/laser.tomsk

И инстаграм https://www.instagram.com/laser_tomsk/

Вот такая задача, жду ваши отклики!