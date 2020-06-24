Макеты для товаров в ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт11 заявок651 просмотр

﻿Здравствуйте! 

Нам нужно сделать макеты для товаров на лазерную эпиляция и массаж в группу вк.

ТЗ:

- Название зоны,  стоимость

- Картинки должны быть в едином стиле (пример во вложении)

- Идея не показать самое красивое тело на свете, а указать на зону и "боль" клиента. Однако задача сделать так, чтобы это не было отвратно (никаких волосатых частей по лазерной эпиляции и никаких жирный тел по массажу). 

- Нужно так, чтобы вызывало эмоцию, было аккуратным, при этом компроментирующим. 

*Во вложении наш прайс, по каждой услуге нужна картинка. 

Вот ссылка на группу ВК https://vk.com/laser.tomsk 

И инстаграм https://www.instagram.com/laser_tomsk/

Вот такая задача, жду ваши отклики!

5 лет назад
alexxx777
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Wolfina
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$15
1 день
Не сразу сложилось, но результат радует.
Отличный заказчик! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Татьяна
 
55 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
43 года
8 лет в сервисе
Был
16 дней назад
60 отзывов
5 лет назад
Сергей
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
44 отзыва
5 лет назад
Юлия
 
35 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Алена
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад
333 отзыва
5 лет назад
ТОП-10
Дизайн продукции
Даниил
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов
5 лет назад
Роман
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
201 отзыв
5 лет назад
#1
Дизайн продукции
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
11 дней назад
158 отзывов
5 лет назад
Wolfina
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Визитки

    Минималистичннве пудровые розовые  визитки мастера бровиста brow_by_kolosova  читабельные, лаконичные  На обратной стороне карта скидок постоянного клиента как на фото ниже  Рассмотрю все ваши предложенные варианты

    Дизайн продукции36 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Прайс + подложка

    Необходим прайс на 2ух листах А4 для компьютерного клуба. Прайс время/прайс напитки. Прайс со временем компьютерного клуба необходимо разместить следующие виды товаров с ценами (необходимо предусмотреть возможность корректировки цен) ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн сертификата

    $50

    Я для своих подписчиков на сайте englishvideoles.ru собрался сделать онлайн-практикум по созданию видеоуроков. И хочу после его прохождения отправлять участникам сертификаты. Мне нужно сделать дизайн для такого сертификата формата А4. Текст, который ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Визитки

    Требуется разработать дизайн визиток для монтажной компании,в сфере систем безопасности (видеонаблюдение, сигнализация, контроль доступа)

    Дизайн продукции36 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн листовок для компании по регистрации товарных знаков

    Нужен дизайн листовок, которые в дальнейшем будут раскидываться по почтовым ящикам. Конкретного тех задания нет, нужно проявить немного фантазии и предложить свои варианты под мою тематику. Предлагайте вашу цену и примеры ваших работВ отклике ...

    Дизайн продукции18 заявок
    Закрыт
    5 лет назад